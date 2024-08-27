Зникла загадкова блондинка, яку бачили з Дуровим до його арешту – ЗМІ

Генеральний директор Telegram Павло Дуров перед своїм арештом був разом із таємничою жінкою. За даними ЗМІ, її також було заарештовано в Парижі разом із засновником Telegram. Згодом її нібито відпустили після допиту; де вона зараз - невідомо.

Про це пишуть New York Post та Münchner Merkur, передає УНН.

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Продовжують з’ясовуватися обставини навколо затримання засновника Telegram російського походження Павла Дурова.

Незадовго до арешту в суботу 24 серпня засновник Telegram Павло Дуров був на вулиці разом зі світловолосою жінкою. З чуток, це 24-річна стримерка Юлія Вавилова. Дівчина активна у Instagram, а також на платформі прямих трансляцій Twitch, де публікує відеоролики про відеоігри та криптовалюту.

Хоча Дуров і Вавілова публічно не визнавали своїх стосунків, їх часті спільні появи свідчать про тісний зв'язок. ЇЇ дописи в соціальних мережах до арешту вказували на те, що Вавілова була у тих самих місцях, де також знаходився генеральний директор Telegram, зокрема у Казахстані, Киргизстані та Азербайджані.

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З’являються припущення, що саме її пости в соціальних мережах могли розкрити щось про місцезнаходження мільярдера російського походження. "Важко сказати, чи зіграли її пости безпосередню роль у його арешті, але якщо ви стежите за нею в соціальних мережах, ви легко зможете відстежити пересування Дурова", - пояснює французький дослідник захисту даних Батіст Робер.

За даними французьких ЗМІ, молоду жінку також заарештували в Парижі минулого тижня разом з Павлом Дуровим, але її відпустили після допиту. Охоронця бізнесмена також звільнили, а сам мільярдер російського походження, наразі залишається під вартою.

Втім, таємнича блондинка зникла, - сім'я жінки не може зв'язатися з нею відтоді, як генерального директора Telegram заарештували. Молода жінка також більше не активна в соціальних мережах.

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