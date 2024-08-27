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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исчезла загадочная блондинка, которую видели с Дуровым до его ареста - СМИ

Исчезла загадочная блондинка, которую видели с Дуровым до его ареста - СМИ

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 11:30  •  527 просмотра

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Таинственная блондинка, которую видели с Павлом Дуровым перед его арестом, исчезла. СМИ предполагают, что это 24-летняя стримерша Юлия Вавилова, которую также задержали, но впоследствии отпустили.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров перед своим арестом был вместе с таинственной женщиной. По данным СМИ, она также была арестована в Париже вместе с основателем Telegram. Впоследствии ее якобы отпустили после допроса; где она сейчас - неизвестно.

Об этом пишут New York Post и Münchner Merkur, передает УНН.

Детали

Продолжают выясняться обстоятельства вокруг задержания основателя Telegram российского происхождения Павла Дурова.

Незадолго до ареста в субботу 24 августа основатель Telegram Павел Дуров был на улице вместе со светловолосой женщиной. По слухам, это 24-летняя стримерша Юлия Вавилова. Девушка активна в Instagram, а также на платформе прямых трансляций Twitch, где публикует видеоролики о видеоиграх и криптовалюте.

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Хотя Дуров и Вавилова публично не признавали своих отношений, их частые совместные появления свидетельствуют о тесной связи. Ее сообщения в социальных сетях до ареста указывали на то, что Вавилова была в тех же местах, где также находился генеральный директор Telegram, в частности в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане.

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Появляются предположения, что именно ее посты в социальных сетях могли раскрыть что-то о местонахождении миллиардера российского происхождения. «Трудно сказать, сыграли ли ее посты непосредственную роль в его аресте, но если вы следите за ней в социальных сетях, вы легко сможете отследить передвижения Дурова», - объясняет французский исследователь защиты данных Батист Робер.

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По данным французских СМИ, молодую женщину также арестовали в Париже на прошлой неделе вместе с Павлом Дуровым, но ее отпустили после допроса. Охранника бизнесмена также освободили, а сам миллиардер российского происхождения, пока остается под стражей.

Впрочем, таинственная блондинка исчезла, - семья женщины не может связаться с ней с тех пор, как генерального директора Telegram арестовали. Молодая женщина также больше не активна в социальных сетях.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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