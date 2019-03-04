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Зниження ціни на газ не буде, незважаючи на передвиборчі обіцянки - Коболєв

Зниження ціни на газ не буде, незважаючи на передвиборчі обіцянки - Коболєв

Київ • УНН

 • 14832 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Уряд не зможе знизити ціни на газ, незважаючи на передвиборчі обіцянки, оскільки ринкова ціна є головною умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. 

За словами Коболєва, президент не має таких повноважень, а ця риторика буде використана для того, щоб спробувати перемогти на парламентських виборах.

"Навіть після цього (парламентських виборів – ред.) зниження ціни на газ, на мою думку, буде неможливим через ту причину, що вона є головною умовою співпраці з МВФ … Жодного зниження ціни на газ не відбудеться, бо це економічно неправильно, це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами, і це непотрібно", - зазначив Коболєв.

Він пояснив: якщо у людей недостатньо коштів, щоб сплачувати газ, то система монетизованих субсидій є оптимальним варіантом.

За його словами, людям буде вигідніше отримувати субсидію, економити газ і розпоряджатися зекономленими коштами на свій розсуд.

Нагадаємо, субсидії виплачуватимуть грошима з 12 березня. 

Як повідомляв УНН, в уряді пообіцяли навести лад зі сплатою рахунків за газ на наступному засіданні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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