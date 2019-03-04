Зниження ціни на газ не буде, незважаючи на передвиборчі обіцянки - Коболєв

За словами Коболєва, президент не має таких повноважень, а ця риторика буде використана для того, щоб спробувати перемогти на парламентських виборах.



"Навіть після цього (парламентських виборів – ред.) зниження ціни на газ, на мою думку, буде неможливим через ту причину, що вона є головною умовою співпраці з МВФ … Жодного зниження ціни на газ не відбудеться, бо це економічно неправильно, це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами, і це непотрібно", - зазначив Коболєв.



Він пояснив: якщо у людей недостатньо коштів, щоб сплачувати газ, то система монетизованих субсидій є оптимальним варіантом.



За його словами, людям буде вигідніше отримувати субсидію, економити газ і розпоряджатися зекономленими коштами на свій розсуд.



Нагадаємо, субсидії виплачуватимуть грошима з 12 березня.



Як повідомляв УНН, в уряді пообіцяли навести лад зі сплатою рахунків за газ на наступному засіданні.