Снижение цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания - Коболев

По словам Коболева, президент не имеет таких полномочий, а эта риторика будет использована для того, чтобы попытаться победить на парламентских выборах.



"Даже после этого (парламентских выборов - ред.) снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той причине, что она является главным условием сотрудничества с МВФ ... Никакого снижения цены на газ не произойдет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно", - отметил Коболев.



Он объяснил: если у людей недостаточно средств, чтобы оплачивать газ, то система монетизированных субсидий является оптимальным вариантом.



По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.



Напомним, субсидии будут выплачивать деньгами с 12 марта.



Как сообщал УНН, в правительстве пообещали навести порядок с уплатой счетов за газ на следующем заседании.