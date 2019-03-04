Снижение цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Правительство не сможет снизить цены на газ, несмотря на предвыборные обещания, поскольку рыночная цена является главным условием сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
По словам Коболева, президент не имеет таких полномочий, а эта риторика будет использована для того, чтобы попытаться победить на парламентских выборах.
"Даже после этого (парламентских выборов - ред.) снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той причине, что она является главным условием сотрудничества с МВФ ... Никакого снижения цены на газ не произойдет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно", - отметил Коболев.
Он объяснил: если у людей недостаточно средств, чтобы оплачивать газ, то система монетизированных субсидий является оптимальным вариантом.
По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.
Напомним, субсидии будут выплачивать деньгами с 12 марта.
Как сообщал УНН, в правительстве пообещали навести порядок с уплатой счетов за газ на следующем заседании.