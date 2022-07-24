"Знищили військовий об’єкт": в мзс росії підтвердили удар по порту Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Речниця мзс країни-агресора марія захарова підтвердила причетність росії до удару по одеському порту. У своєму Telegram вона заявила, що ракетами "Калібр" нібито було знищено військовий катер, передає УНН.
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"Ракети "Калібр" знищили об’єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український воєнний катер за улюбленою київським режимом адресою", – заявила захарова.
Нагадаємо
23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Завдали ракетного удару по тій частині порту, де зберігається зерно.