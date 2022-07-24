"Уничтожили военный объект": в мид россии подтвердили удар по порту Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Спикер мид страны-агрессора мария захарова подтвердила причастность россии к удару по одесскому порту. В своем Telegram она заявила, что ракетами "Калибр" якобы был уничтожен военный катер, передает УНН.
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"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", – заявила захарова.
Напомним
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Нанесли ракетный удар по той части порта, где хранится зерно.