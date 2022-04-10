Знаменитого кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Відомого харківського кота Степана номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів та лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram кота Степана.
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Господиня Степана розповіла, що її улюбленець став номінантом престижної премії в індустрії інфлюенсерів та блогерів - World Influencers and Bloggers Awards 2022.
Захід пройде в Каннах 18 травня. Гроші від продажу квитків спрямують на допомогу Україні.
Додамо
Харківський кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для тварин із зон бойових дій.
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Американська співачка Брітні Спірс опублікувала у своєму Instagram фотографію кота Степана із Харкова.
На Instagram Степана наразі підписано понад мільйон користувачів. Власниця підібрала його крихітним кошеням 13 років тому. У соцмережі вона публікувала різноманітні відео та фото зі смугастиком.