Знаменитого кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів

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Господиня Степана розповіла, що її улюбленець став номінантом престижної премії в індустрії інфлюенсерів та блогерів - World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Захід пройде в Каннах 18 травня. Гроші від продажу квитків спрямують на допомогу Україні.

Додамо

Харківський кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для тварин із зон бойових дій.

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Раніше

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала у своєму Instagram фотографію кота Степана із Харкова.

На Instagram Степана наразі підписано понад мільйон користувачів. Власниця підібрала його крихітним кошеням 13 років тому. У соцмережі вона публікувала різноманітні відео та фото зі смугастиком.