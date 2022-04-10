Знаменитого кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную международную премию блогеров

Детали

Хозяйка Степана рассказала, что ее любимец стал номинантом престижной премии в индустрии инфлюенсеров и блоггеров - World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Мероприятие пройдет в Каннах 18 мая. Деньги от продажи билетов направят на помощь Украине.

Добавим

Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий.

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Ранее

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографию кота Степана из Харькова.

На Instagram Степана сейчас подписано более миллиона пользователей. Хозяйка подобрала его крошечным котенком 13 лет назад. В соцсети она публиковала разнообразные видео и фото с полосатиком.