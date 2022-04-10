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Знаменитого кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную международную премию блогеров

Киев • УНН

 • 255049 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Известного харьковского кота Степана номинировали на престижную международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram кота Степана.

Знаменитого кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную международную премию блогеров

Детали

Хозяйка Степана рассказала, что ее любимец стал номинантом престижной премии в индустрии инфлюенсеров и блоггеров - World Influencers and Bloggers Awards 2022. 

Мероприятие пройдет в Каннах 18 мая. Деньги от продажи билетов направят на помощь Украине.

Добавим 

Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В наш дом пришла война: известный харьковский кот Степан и его владелица эвакуировались во Францию.

Ранее 

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографию кота Степана из Харькова.

На Instagram Степана сейчас подписано более миллиона пользователей. Хозяйка подобрала его крошечным котенком 13 лет назад. В соцсети она публиковала разнообразные видео и фото с полосатиком.

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