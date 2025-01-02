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ЗМІ знайшли докази, що антикорупціонер Канєвський, який відповідає за закупівлі в Міноборони, раніше ухилявся від служби в армії

ЗМІ знайшли докази, що антикорупціонер Канєвський, який відповідає за закупівлі в Міноборони, раніше ухилявся від служби в армії

Київ • УНН

 • 36005 перегляди

ЗМІ виявили докази ухилення від військової служби Гліба Канєвського, який зараз відповідає за закупівлі в Міноборони. Його колега по StateWatch Лємєнов також притягувався до відповідальності за порушення військового обліку.

ЗМІ знайшли докази, що антикорупціонер і співзасновник антикорупційної громадської організації StateWatch Гліб Канєвський, який зараз відповідає за закупівлі в Міністерстві оборони, раніше ухилявся від військової служби і навіть притягувався до адміністративної відповідальності. Про це йдеться у зверненні Білоцерківського ТЦК до місцевого райуправління Національної поліції, пише "Закон і бізнес", передає УНН.

Так, ще на початку 2024 року військові просили Нацпол доставити Канєвського до ТЦК як такого, що порушує правила військового обліку, для складання протоколу.

"Факти ухилення від служби та корупційних скандалів ставлять під сумнів не лише діяльність Канєвського, а й прозорість оборонних закупівель України, а також репутацію антикорупційних організацій, з якими він пов’язаний", - пише видання, нагадуючи, що той був причетний до скандалу із закупівлями для армії.

Так, журналісти з’ясували, що через його участь державне агентство "Державний оператор тилу" закупило пластикові фляги для ЗСУ за ціною, що утричі перевищує ринкову. Це викликало резонанс і додало питань до професійної репутації Канєвського, а StateWatch, яка фінансується міжнародними структурами, також опинилася в центрі уваги через звинувачення у зловживаннях.

Окрім того, інший співзасновник StateWatch Олександр Лємєнов нещодавно був притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил обліку та ухилення від військового обов’язку.

Він, перебуваючи на обліку у Білоцерківському ТЦК, не з’явився за повісткою та був оголошений у розшук. Йому було вручено повідомлення про підозру в межах кримінальної справи за ст. 336 Кримінального кодексу. А нещодавно суд обрав Лємєнову запобіжний захід - заставу в розмірі 60,5 тис. грн.

Нагадаємо, явище, коли антикорупційні активісти уникають виконання військового обов’язку, назвали "шабунінгом" - за прізвищем керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Щодо нього ДБР порушило низку кримінальних справ зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

За даними ЗМІ, від армії ухиляються також чоловік керівниці ЦПК Дарії Каленюк Орест Рудий, Михайло Жернаков, журналісти Юрій Бутусов, Віталій Сич, Юрій Ніколов, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Олександр Нотевський, син Петра Порошенка – Олексій, його адвокат Ігор Головань та інші.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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