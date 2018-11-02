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ЗМІ: у Єгипті під час нападу на автобус з християнами вбито сім людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У п'ятницю щонайменше сім людей було вбиті та 14 отримали поранення в результаті нападу на автобус, який прямував до коптського християнського монастиря у верхів'ї Єгипту. Про це агентству Reuters повідомив архієпископ мухафази Мінья в Єгипті, передає УНН.

За інформацією місцевих ЗМІ, невідомі відкрили стрілянину по автобусу.

Зазначається, що наразі жодна група не відразу взяла на себе відповідальність за напад.

Як повідомляв УНН, 29 жовтня в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п’ятьох, включаючи трьох поліцейських.

Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.

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