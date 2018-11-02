ЗМІ: у Єгипті під час нападу на автобус з християнами вбито сім людей

За інформацією місцевих ЗМІ, невідомі відкрили стрілянину по автобусу.



Зазначається, що наразі жодна група не відразу взяла на себе відповідальність за напад.



Як повідомляв УНН, 29 жовтня в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п’ятьох, включаючи трьох поліцейських.



Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції США висуне проти підозрюваного в стрілянині в синагозі в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) звинувачення в злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості, а також інші кримінальні звинувачення, за якими він може бути засуджений до смертної кари.



