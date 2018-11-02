СМИ: в Египте во время нападения на автобус с христианами убиты семь человек

По информации местных СМИ, неизвестные открыли стрельбу по автобусу.



Отмечается, что сейчас ни одна группа не сразу взяла на себя ответственность за нападение.



Как сообщал УНН, 29 октября в синагоге Tree of Life в Питтсбурге 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских.



Позже стало известно, что Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.



