СМИ: в Египте во время нападения на автобус с христианами убиты семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В пятницу по меньшей мере семь человек были убиты и 14 получили ранения в результате нападения на автобус, который направлялся в коптский христианский монастырь в верховьях Египта. Об этом агентству Reuters сообщил архиепископ мухафазы Минья в Египте, передает УНН.
По информации местных СМИ, неизвестные открыли стрельбу по автобусу.
Отмечается, что сейчас ни одна группа не сразу взяла на себя ответственность за нападение.
Как сообщал УНН, 29 октября в синагоге Tree of Life в Питтсбурге 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских.
Позже стало известно, что Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорен к смертной казни.