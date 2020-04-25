ЗМІ: у Франції вчені пов'язали нікотин з блокуванням коронавірусу

“Нові правила поширюються на такі продукти, як нікотинова жуйка і пластирі, призначені для того, щоб допомогти людям кинути курити”, — пише видання.

Зазначається, що минулого тижня дані однієї з паризьких лікарень показали, що курці статистично менш схильні до ризику бути госпіталізованими для проходження курсу реабілітації від COVID-19. Відтак, видання пише, що у Франції будуть продовжуватись випробування стосовно цього питання.

Наразі влада Франції повідомила про майже 22 тис. смертей, викликаних коронавірусом, з початку спалаху на початку цього року. Уряд країни планує поступово зняти карантинні обмеження з 11 травня.

“Французький уряд каже, що людям буде дозволено купувати подібну продукцію тільки протягом місяця. Це можна буде зробити тільки через аптеки — з обов’язковим веденням реєстру всіх, хто їх купує”, — пише видання.

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Як пояснює BBC News, мета такого обмеження полягає в тому, щоб зупинити людей, що вводять в організм занадто багато нікотину, в надії захистити себе від коронавірусної інфекції, а також захистити поставки для людей, які їх потребують.

Це відбувається через завищений попит на нікотинову продукцію, який почався цього тижня після того, як дослідники помітили малу кількість курців серед тих, хто був госпіталізований з COVID-19. Проте теорія, що нікотин може зіграти роль в блокуванні вірусу, повинна бути перевірена в лікарні в Парижі, використовуючи нікотинові пластирі.

Головний чиновник уряду з питань охорони здоров’я сказав, що дослідження викликало певну зацікавленність, але попередив, що куріння вбиває у Франції 75 тис. осіб на рік, пише видання. Він також додав, що у курців, які заразилися коронавірусом, як правило, більш важкі симптоми.