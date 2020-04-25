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СМИ: во Франции ученые связали никотин с блокировкой коронавируса

СМИ: во Франции ученые связали никотин с блокировкой коронавируса

Киев  •  УНН

 • 48874 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Франция запретила онлайн-продажу никотиновых препаратов и ограничила их продажу в аптеках, после того как исследователи предположили, что никотин может играть определенную роль в защите от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

"Новые правила распространяются на такие продукты, как никотиновая жвачка и пластыри, предназначенные для того, чтобы помочь людям бросить курить", - пишет издание.

Отмечается, что на прошлой неделе данные одной из парижских больниц показали, что курильщики статистически менее подвержены риску быть госпитализированными для прохождения курса реабилитации от COVID-19. Следовательно, издание пишет, что во Франции будут продолжаться испытания по этому вопросу.

В настоящее время власти Франции сообщили о почти 22 тыс. смертей, вызванных коронавирусом, с начала вспышки в начале этого года. Правительство страны планирует постепенно снять карантинные ограничения по 11 мая.

"Французское правительство говорит, что людям будет разрешено покупать подобную продукцию только в течение месяца. Это можно будет сделать только через аптеки - с обязательным ведением реестра всех, кто их покупает", - пишет издание.

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Как объясняет BBC News, цель такого ограничения заключается в том, чтобы остановить людей, которые вводят в организм слишком много никотина, в надежде защитить себя от коронавирусной инфекции, а также защитить поставки для людей, которые в них нуждаются.

Это происходит из-за завышенного спрос на никотиновую продукцию, который начался на этой неделе после того, как исследователи заметили малое количество курильщиков среди тех, кто был госпитализирован с COVID-19. Однако теория, что никотин может сыграть роль в блокировании вируса, должна быть проверена в больнице в Париже, используя никотиновые пластыри.

Главный чиновник правительства по вопросам здравоохранения сказал, что исследование вызвало определенную заинтересованность, но предупредил, что курение убивает во Франции 75 тыс. человек в год, пишет издание. Он также добавил, что у курильщиков, которые заразились коронавируса, как правило, более тяжелые симптомы.

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