СМИ: во Франции ученые связали никотин с блокировкой коронавируса

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Франция запретила онлайн-продажу никотиновых препаратов и ограничила их продажу в аптеках, после того как исследователи предположили, что никотин может играть определенную роль в защите от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.