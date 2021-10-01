ЗМІ: Саакашвілі перебуває в Трускавці, де проходить з'їзд "слуг"

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Журналісти стверджують, що Михайло Саакашвілі перебуває в Україні.

Експрезидент Грузії прибув в Україну з Амстердама 24 вересня, після чого не покидав країну і останні 4 дні перебуває на курорті в Трускавці, повідомляє портал.

Додамо

З 1 по 3 жовтня в Трускавці проходить з'їзд фракції "Слуга народу" за участю Президента України Володимира Зеленського.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.