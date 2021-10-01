ЗМІ: Саакашвілі перебуває в Трускавці, де проходить з'їзд "слуг"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі перебуває в Україні, останні 4 дні він на курорті в Трускавці. Про це повідомляє грузинський портал imedinews.ge, передає УНН.
Деталі
Журналісти стверджують, що Михайло Саакашвілі перебуває в Україні.
Експрезидент Грузії прибув в Україну з Амстердама 24 вересня, після чого не покидав країну і останні 4 дні перебуває на курорті в Трускавці, повідомляє портал.
Додамо
З 1 по 3 жовтня в Трускавці проходить з'їзд фракції "Слуга народу" за участю Президента України Володимира Зеленського.
Контекст
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.
У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.
Що було раніше
Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.
2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.