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СМИ: Саакашвили находится в Трускавце, где проходит съезд “слуг”

СМИ: Саакашвили находится в Трускавце, где проходит съезд “слуг”

Киев  •  УНН

 • 26505 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Украине, последние 4 дня он на курорте в Трускавце. Об этом сообщает грузинский портал imedinews.ge, передает УНН.

Детали

Журналисты утверждают, что Михаил Саакашвили находится в Украине.

Экс-президент Грузии прибыл в Украину из Амстердама 24 сентября, после чего не покидал страну и последние 4 дня находится на курорте в Трускавце, сообщает портал.

Добавим

С 1 по 3 октября в Трускавце проходит съезд фракции “Слуга народа” с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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