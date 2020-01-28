ЗМІ: поставки газу в Угорщину в обхід України можуть початися через два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Поставки російського газу в Угорщину по трубопроводу "Турецький потік" (TurkStream) в обхід України можуть початися у кінці 2021-го або на початку 2022 року. Про це заявив у понеділок державний секретар з енергетичних питань міністерства інновацій і технологій Угорщини Петер Кадерьяк, передає УНН з посиланням на Budapest Business Journal.
Як зазначено, держсекретар зазначив, що газопровід безпосередньо пов'язує Туреччину з Росією через Чорне море.
"Трубопровід, також призначений для обходу України, буде прокладений в напрямку Болгарії, Сербії та Угорщини", - цитує чиновника видання.
Тим часом, у російському Газпромі напередодні заявили, що з часу запуску трубопроводу "Турецький потік" на початку січня 2020 року поставили до Туреччини і в Південну Європу перший мільярд кубометрів газу.
"Турецький потік" - газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проектна потужність - 31,5 млрд куб. м газу в рік. Комерційні поставки газопроводом почалися 1 січня 2020 року.
Раніше в ОГТСУ заявляли, що Україна недозаробить близько 450 млн доларів через "Турецький потік".