СМИ: поставки газа в Венгрию в обход Украины могут начаться через два года

КИЕВ. 28 января. УНН. Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" (TurkStream) в обход Украины могут начаться в конце 2021-го или в начале 2022 года. Об этом заявил в понедельник государственный секретарь по энергетическим вопросам министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадерьяк, передает УНН со ссылкой на Budapest Business Journal.