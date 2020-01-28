СМИ: поставки газа в Венгрию в обход Украины могут начаться через два года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" (TurkStream) в обход Украины могут начаться в конце 2021-го или в начале 2022 года. Об этом заявил в понедельник государственный секретарь по энергетическим вопросам министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадерьяк, передает УНН со ссылкой на Budapest Business Journal.
Как указано, госсекретарь отметил, что газопровод непосредственно связывает Турцию с Россией через Черное море.
"Трубопровод, также предназначенный для обхода Украины, будет проложен в направлении Болгарии, Сербии и Венгрии", - цитирует чиновника издание.
Между тем, в российском Газпроме накануне заявили, что с момента запуска трубопровода "Турецкий поток" в начале января 2020 года поставили в Турцию и Южную Европу первый миллиард кубометров газа.
"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
Ранее в ОГТСУ заявляли, что Украина недозаработает около 450 млн долларов из-за "Турецкого потока".