Від сьогодні Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Російський газ з 1 січня почав надходити до Болгарії через газопровід “Турецький потік”. Про це повідомив в середу виконавчий директор компанії “Булгартрансгаз” Володимир Малінов, пише УНН.
“Переговори між „Булгартрансгаз“ і російською компанією „Газпромекспорт“ були фіналізовані в останні дні минулого року і з сьогоднішнього дня Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну. Від нового пункту поставки газу — компресорної станції „Странджа 2“ — Болгарія буде щорічно отримувати 2,9 млрд куб. м газу. Наша інфраструктура до отримання цього обсягу газу повністю готова”, — цитує Малінова Болгарське національне радіо.
Глава “Булгартрансгаз” уточнив, що завдяки зміні точки входу газу на територію країни з Румунії на Туреччину, Болгарія зможе скоротити витрати за транзитні такси на близько 70 млн левів (близько 35 млн євро), а газ подешевшає на 5%.
Як писав УНН, наприкінці минулого року, ТОВ “Оператор ГТС України” та ТОВ “Молдоватрансгаз” і АТ “Молдовагаз” підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.