“Переговоры между „Булгартрансгаз“ и российской компанией „Газпромэкспорт“ были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции „Странджа 2“ — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова”, — цитирует Малинова Болгарское национальное радио.

Глава “Булгартрансгаза” уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около 35 млн евро), а газ подешевеет на 5%.

Как писал УНН, в конце прошлого года, ООО “Оператор ГТС Украины” и ООО “Молдоватрансгаз” и АО “Молдовагаз” подписали межоператорских техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.