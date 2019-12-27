Оператори ГТС України та Молдови підписали міжоператорську угоду

КИЇВ. 27 грудня. УНН. ТОВ “Оператор ГТС України” та ТОВ “Молдоватрансгаз” і АТ “Молдовагаз” підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Управління корпоративних комунікацій ТОВ “Оператор ГТС України”.