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Оператори ГТС України та Молдови підписали міжоператорську угоду

Оператори ГТС України та Молдови підписали міжоператорську угоду

Київ • УНН

 • 13102 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. ТОВ “Оператор ГТС України” та ТОВ “Молдоватрансгаз” і АТ “Молдовагаз” підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Управління корпоративних комунікацій ТОВ “Оператор ГТС України”.

“Цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське. Таким чином, це повністю завершить розблокування транбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС”, — сказано у повідомленні.

Окрім того, були підписані договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шефчович підтвердив готовність оператора ГТС України до роботи за правилами ЄС

Наприкінці цього року “Оператор ГТС України” вже підписав міжоператорські угоди з Угорщиною, Румунією та Польщею. Наразі продовжуються перемовини зі словацьким оператором EUSTREAM та російським Газпромом.

Нагадаємо, раніше співпрацю українського оператора ГТС з суміжними операторами блокував довгостроковий контракт між НАК “Нафтогаз України” і Газпромом, який завершується 1 січня 2020 року.

Як раніше повідомляв УНН, оператор ГТС України отримав від НКРЕКП сертифікацію та ліцензію.

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