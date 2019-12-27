Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления корпоративных коммуникаций ООО "Оператор ГТС Украины".
"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование транбалканського газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС", - говорится в сообщении.
Кроме того, были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.
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В конце этого года "Оператор ГТС Украины" уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом.
Напомним, ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом, который завершается 1 января 2020 года.
Как ранее УНН сообщал, что оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию и лицензию.