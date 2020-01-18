ЗМІ: Меган Маркл зацікавилася особняком у Канаді за 27 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Дружина британського принца Меган Маркл "висловила зацікавленість" в особняку на узбережжі океану в Канаді вартістю 21 мільйон фунтів стерлінгів (близько 27,3 млн дол. США), який може підійти для початку нового життя з принцом Гаррі і восьмимісячним Арчі. Про це пише Daily Mail, передає УНН.
Ця нерухомість на 6 900 квадратних футів (близько 641 кв. м) має шість спалень і п'ять ванних кімнат на чотирьох поверхах в західному Ванкувері.
Прибережний особняк один з декількох, названих Golden Miles, а з його вікон в повний зріст відкривається панорамний вид на океан.
"Гаррі і Меган зможуть захистити своє приватне життя воротами особняка, високими огорожами і 20-футовою (близько 6 метрів - ред.) стіною, що примикає до пляжу", - пише видання.
Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським. Після цього Єлизавета ІІ випустила заяву після наради щодо Гаррі і Меган, вказавши, що повністю підтримує їх.