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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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ЗМІ: Меган Маркл зацікавилася особняком у Канаді за 27 мільйонів ​​доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Дружина британського принца Меган Маркл "висловила зацікавленість" в особняку на узбережжі океану в Канаді вартістю 21 мільйон фунтів стерлінгів (близько 27,3 млн дол. США), який може підійти для початку нового життя з принцом Гаррі і восьмимісячним Арчі. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

ЗМІ: Меган Маркл зацікавилася особняком у Канаді за 27 мільйонів ​​доларів

Ця нерухомість на 6 900 квадратних футів (близько 641 кв. м) має шість спалень і п'ять ванних кімнат на чотирьох поверхах в західному Ванкувері.

Прибережний особняк один з декількох, названих Golden Miles, а з його вікон в повний зріст відкривається панорамний вид на океан.

"Гаррі і Меган зможуть захистити своє приватне життя воротами особняка, високими огорожами і 20-футовою (близько 6 метрів - ред.) стіною, що примикає до пляжу", - пише видання.

Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським. Після цього Єлизавета ІІ випустила заяву після наради щодо Гаррі і Меган, вказавши, що повністю підтримує їх.

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