СМИ: Меган Маркл заинтересовалась особняком в Канаде за 27 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Жена британского принца Меган Маркл "выразила заинтересованность" в особняке на побережье океана в Канаде стоимостью 21 миллион фунтов стерлингов (около 27,3 млн долл. США), который может подойти для начала новой жизни с принцем Гарри и восьмимесячным Арчи. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
Эта недвижимость на 6900 квадратных футов (около 641 кв. м) имеет шесть спален и пять ванных комнат на четырех этажах в западном Ванкувере.
Прибрежный особняк один из нескольких, названных Golden Miles, а из его окон в полный рост открывается панорамный вид на океан.
"Гарри и Меган смогут защитить свою частную жизнь воротами особняка, высокими заборами и 20-футовой (около 6 метров - ред.) стеной, примыкающей к пляжу", - пишет издание.
Ранее британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. После этого Елизавета II выпустила заявление после совещания по Гарри и Меган, указав, что полностью поддерживает их.