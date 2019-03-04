Злочини торік скоїли проти понад тисячі українських лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом минулого року в Україні було скоєно злочини проти 1076 лікарів. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит.
Так, лідерами за кількістю постраждалих від злочинів лікарів за минулий рік стали Харківська (88) та Одеська (87) області, а також місто Київ (86).
Найменше злочинів прои лікарів було скоєно у Луганській (18), Рівненській (14) та Чернігівській (13) областях.
Відомості не враховують дані стосовно злочинів проти лікарів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Як повідомляв УНН, за інформацією МОЗ, упродовж 2013-2017 років зафіксовано 543 випадки нападів на медичних працівників.