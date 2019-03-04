Преступления в прошлом году совершили против более тысячи украинских врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В течение прошлого года в Украине было совершено преступления против 1076 врачей. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос.
Так, лидерами по количеству пострадавших от преступлений врачей за прошлый год стали Харьковская (88) и Одесская (87) области, а также город Киев (86).
Меньше всего преступлений против врачей было совершено в Луганской (18), Ровенской (14) и Черниговской (13) областях.
Сведения не учитывают данные относительно преступлений против врачей на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Как сообщал УНН, по информации Минздрава, в течение 2013-2017 годов зафиксировано 543 случая нападений на медицинских работников.