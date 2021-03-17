Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Деталі

"Манчестер Сіті" Зінченка, який з'явився у грі на 63-й хвилині, удруге обіграв "Боруссію" з рахунком 2:0 та оформив путівку до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (4:0 результат двох матчів).

На 12 хвилині рахунок був відкритий зусиллями Де Брюйне з передачі Мареза, а Гюндоган збільшив перевагу на 18-й хвилині.

Доповнення

Раніше до чвертьфіналу вже вийшли інші команди: "Реал", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Боруссія" Д і "Порту".