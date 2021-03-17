Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У зустрічі в відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" півзахисника національної збірної України Олександра Зінченка приймав "Боруссію" із Менхенгладбаха, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
"Манчестер Сіті" Зінченка, який з'явився у грі на 63-й хвилині, удруге обіграв "Боруссію" з рахунком 2:0 та оформив путівку до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (4:0 результат двох матчів).
На 12 хвилині рахунок був відкритий зусиллями Де Брюйне з передачі Мареза, а Гюндоган збільшив перевагу на 18-й хвилині.
Доповнення
Раніше до чвертьфіналу вже вийшли інші команди: "Реал", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Боруссія" Д і "Порту".