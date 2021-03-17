Зинченко помог "Манчестер Сити" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" полузащитника сборной Украины Александра Зинченко принимал "Боруссию" из Менхенгладбаха, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
"Манчестер Сити" Зинченко, который появился в игре на 63-й минуте, второй обыграл "Боруссию" со счетом 2:0 и оформил путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0 результат двух матчей).
На 12 минуте счет был открыт усилиями де Брюйне по передаче Мареза, а Гюндоган увеличил преимущество на 18-й минуте.
Дополнение
Ранее в четвертьфинал уже вышли другие команды: "Реал", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Боруссия" Д и "Порту".