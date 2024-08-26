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Жителів Броварської громади закликали запастися водою

Київ • УНН

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Міський голова Броварів закликав жителів зробити запас води через можливу тривалу відсутність електроенергії. У місті розгорнуто 8 Пунктів незламності, їх кількість може бути збільшена за необхідності.

Жителів Броварів та інших населених пунктів громади міська влада закликає зробити запас води. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Деталі

"У звʼязку з можливою тривалою відсутністю електроенергії, подбайте про запас води", - написав Сапожко.

Також мер Броварів нагадав, що у громаді для потреб людей розгорнуто вісім Пунктів незламності за наступними адресами:

– Бровари, вул. Володимира Великого, 6

– Бровари, вул. Благодатна, 80

– Бровари, вул. Київська, 306-а

– Бровари, Героїв України, 23-а

– Бровари, вул. Лагунової, 11-а

– Бровари, вул. Героїв Небесної Сотні, 13

– Княжичі, вул. Шкільна, 8

– Требухів, вул. Броварська,16

Ігор Сапожко додав, що у разі необхідності кількість Пунктів незламності буде збільшено.

Нагадаємо

У Броварах під час ранкового удару по Україні частково зникло світло.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївКиївщина

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