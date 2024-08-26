Жителів Броварської громади закликали запастися водою
Київ • УНН
Міський голова Броварів закликав жителів зробити запас води через можливу тривалу відсутність електроенергії. У місті розгорнуто 8 Пунктів незламності, їх кількість може бути збільшена за необхідності.
Жителів Броварів та інших населених пунктів громади міська влада закликає зробити запас води. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
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"У звʼязку з можливою тривалою відсутністю електроенергії, подбайте про запас води", - написав Сапожко.
Також мер Броварів нагадав, що у громаді для потреб людей розгорнуто вісім Пунктів незламності за наступними адресами:
– Бровари, вул. Володимира Великого, 6
– Бровари, вул. Благодатна, 80
– Бровари, вул. Київська, 306-а
– Бровари, Героїв України, 23-а
– Бровари, вул. Лагунової, 11-а
– Бровари, вул. Героїв Небесної Сотні, 13
– Княжичі, вул. Шкільна, 8
– Требухів, вул. Броварська,16
Ігор Сапожко додав, що у разі необхідності кількість Пунктів незламності буде збільшено.
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