Жителей Броварской громады призвали запастись водой

Жителей Броваров и других населенных пунктов громады городские власти призывают сделать запас воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

"В связи с возможным длительным отсутствием электроэнергии, позаботьтесь о запасе воды", - написал Сапожко.

Также мэр Броваров напомнил, что в громаде для нужд людей развернуто восемь Пунктов несокрушимости по следующим адресам:

- Бровары, ул. Владимира Великого, 6

- Бровары, ул. Благодатная, 80

- Бровары, ул. Киевская, 306-а

- Бровары, Героев Украины, 23-а

- Бровары, ул. Лагуновой, 11-а

- Бровары, ул. Героев Небесной Сотни, 13

- Княжичи, ул. Школьная, 8

- Требухов, ул. Броварская,16

Игорь Сапожко добавил, что в случае необходимости количество Пунктов несокрушимости будет увеличено.

Напомним

В Броварах во время утреннего удара по Украине частично исчез свет.