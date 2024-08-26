Жителей Броварской громады призвали запастись водой
Киев • УНН
Городской голова Броваров призвал жителей сделать запас воды из-за возможного длительного отсутствия электроэнергии. В городе развернуто 8 Пунктов несокрушимости, их количество может быть увеличено при необходимости.
Жителей Броваров и других населенных пунктов громады городские власти призывают сделать запас воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.
Детали
"В связи с возможным длительным отсутствием электроэнергии, позаботьтесь о запасе воды", - написал Сапожко.
Также мэр Броваров напомнил, что в громаде для нужд людей развернуто восемь Пунктов несокрушимости по следующим адресам:
- Бровары, ул. Владимира Великого, 6
- Бровары, ул. Благодатная, 80
- Бровары, ул. Киевская, 306-а
- Бровары, Героев Украины, 23-а
- Бровары, ул. Лагуновой, 11-а
- Бровары, ул. Героев Небесной Сотни, 13
- Княжичи, ул. Школьная, 8
- Требухов, ул. Броварская,16
Игорь Сапожко добавил, что в случае необходимости количество Пунктов несокрушимости будет увеличено.
Напомним
В Броварах во время утреннего удара по Украине частично исчез свет.