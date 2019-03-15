Журналісти про поразку "Динамо": їх розмазали, а вони й не боролися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Учорашня розгромна поразка столичного "Динамо" у матчі з "Челсі" викликала хвилю обурення вболівальників. Зокрема пригнітив не лише невтішний підсумок матчу, але й поведінка гравців на полі, які не спромоглися продемонструвати хоч мінімальний намір поборотися. Програш "Динамо" обговорили ведучі проекту "ТаТоТаке" Сергій Болотніков та Михайло Співаковський, передає УНН.
За словами Болотнікова, його неприємно вразили дві речі.
"Перше. Зрозуміло, що від "Динамо" ніхто не очікував якогось дива. Очікувалось, що після того, як "Челсі" виграло 3:0, "Челсі" не буде грати в атаку, і "Динамо" зможе вдома при своїх вболівальниках хоть щось показати.
А вийшов взагалі повний нуль, ще гірше, ніж в Лондоні", - зазначив він.
Співаковський, у свою чергу, додав, що під час матчу на полі варто б було встановити табличку з написом "Обережно діти", аби у такий спосіб стримувати швидкісні атаки "Челсі".
"Челсі" просто розмазало та розкатало "Динамо". І важко уявити собі, щоби було, якби "Челсі" грав на повну", - додав Болотніков.
Він також звернув увагу на те, що динамівці не продемонстрували жодного натяку на готовність до боротьби на полі.
"А другий момент це те, що ми програємо ще до матчів. Психологічно. Ми не віримо в те, що можемо боротися", - сказав він.
Нагадаємо, учора, "Динамо" зазнало найбільшої домашньої поразки серед усіх українських клубів у єврокубках.
Цікаво, що напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) піти з футболу.
"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.
Також нагадаємо, що 9 жовтня, на сайті петицій КМДА з'явилося звернення з вимогою передати ФК "Динамо" (Київ) в управління міської влади.
"Доведений до фінансової кризи і повного знищення потенціалу гравців, клуб став приводом для розпачу і розчарування для всіх його вболівальників", - наголошувалося в петиції.
Автор петиції також стверджував, що ФК "Динамо" "до своєї незаконної приватизації завжди належав киянам".