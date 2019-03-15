Журналісти про поразку "Динамо": їх розмазали, а вони й не боролися

КИЇВ. 15 березня. УНН. Учорашня розгромна поразка столичного "Динамо" у матчі з "Челсі" викликала хвилю обурення вболівальників. Зокрема пригнітив не лише невтішний підсумок матчу, але й поведінка гравців на полі, які не спромоглися продемонструвати хоч мінімальний намір поборотися. Програш "Динамо" обговорили ведучі проекту "ТаТоТаке" Сергій Болотніков та Михайло Співаковський, передає УНН.