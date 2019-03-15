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Журналисты о поражении "Динамо": их размазали, а они и не боролись

Киев • УНН

 • 16881 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Вчерашнее разгромное поражение столичного "Динамо" в матче с "Челси" вызвало волну возмущения болельщиков. В частности удручал не только неутешительный итог матча, но и поведение игроков на поле, которые не смогли продемонстрировать хоть минимальное намерение побороться. Проигрыш "Динамо" обсудили ведущие проекта "ТаТоТаке" Сергей Болотников и Михаил Спиваковский, передает УНН.

Журналисты о поражении "Динамо": их размазали, а они и не боролись

По словам Болотникова, его неприятно поразили две вещи.

"Первое. Понятно, что от "Динамо" никто не ожидал какого-то чуда. Ожидалось, что после того, как "Челси" выиграл 3:0, "Челси" не будет играть в атаку, и "Динамо" сможет дома при своих болельщиках хоть -то показать. А вышел вообще полный ноль, еще хуже, чем в Лондоне", - отметил он.

Спиваковский, в свою очередь, добавил, что во время матча на поле стоило бы установить табличку с надписью "Осторожно дети", чтобы таким образом сдерживать скоростные атаки "Челси".

"Челси" просто размазало и раскатало "Динамо". И трудно представить себе, чтобы было, если бы "Челси" играло на полную", - добавил Болотников.

Он также обратил внимание на то, что динамовцы не продемонстрировали ни намека на готовность к борьбе на поле.

"А второй момент это то, что мы проигрываем еще до матчей. Психологически. Мы не верим в то, что можем бороться", - сказал он.

Напомним, вчера, "Динамо" потерпело крупнейшее домашнее поражение среди всех украинских клубов в еврокубках.

Интересно, что накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.

"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.

Также напомним, что 9 октября, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать ФК "Динамо" (Киев) в управление городской власти.

"Доведенный до финансового кризиса и полного уничтожения потенциала игроков, клуб стал поводом для отчаяния и разочарования для всех его болельщиков", - отмечалось в петиции.

Автор петиции также утверждал, что ФК "Динамо" "до своей незаконной приватизации всегда принадлежал киевлянам".

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