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Журналіст Bellingcat розповів, коли ж вийде скандальне розслідування щодо “вагнерівців”

Київ • УНН

 • 17010 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв заявив, що видання опублікує матеріал щодо зриву спецоперації українських спецслужб по затриманню ПВК “Вагнера” на початку травня. Про це він розповів в ефірі “Ехо Москви”, передає УНН.

Цитата

“Ми вирішили все-таки випустити текстове розслідування раніше, щоб не чекати остаточний фільм. Сподіваємося, що в першій декаді травня воно вийде, саме по операції української спецслужби, яка змогла виманити вагнерівців”, – розповів він.

Деталі

Грозєв також відповів на питання щодо того, чи йтиметься в розслідуванні про участь у зриві спецоперації керівництва України.

“Звичайно, ставлять запитання, чому операція була зупинена в кінці, але наша мета - не знайти уявних чи реальних зрадників. Це буде на потім, швидше за все, не для нас буде завдання. Наш фільм саме про те, як проводилася ця операція, – як вона сталася, як готувалася, чи була вона взагалі (бо це ставиться під сумнів) і що було б, якби вона закінчилася за планом”, – заявив Грозєв.

Що було раніше

Минулого року Хрісто Грозєв анонсував розслідування про “вагнерівців”. Він назвав ситуацію прецедентом”, так як українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.

Нагадаємо

29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини. Деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнера". Імена багатьох затриманих є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК "Вагнера" були повернуті Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора про видачу затриманих в Україні без відповіді. А також зазначив, що відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК "Вагнера" на територію Росії, заявивши, що "це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах" .

У низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнера", але "через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку" відбувся "витік інформації", про яку "дізналися білоруські спецслужби ".

Також було опублікувало "записи розмов" так званих "співробітників СБУ" з "членами ПВК "Вагнера", які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій "вагнерівській спецоперації", та назвали звичайним фейком.

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