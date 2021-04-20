Журналист Bellingcat рассказал, когда же выйдет скандальное расследование о "вагнеровцах"

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"Мы решили все-таки выпустить текстовое расследование раньше, чтобы не ждать окончательный фильм. Надеемся, что в первой декаде мая оно выйдет, именно по операции украинской спецслужбы, которая смогла выманить вагнеровцев", - рассказал он.

Детали

Грозев также ответил на вопросы относительно того, пойдет ли речь в расследовании об участии в срыве спецоперации руководства Украины.

"Конечно, задают вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель - не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего, не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, - как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (ибо это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану", - заявил Грозев.

Что было раньше

В прошлом году Христо Грозев анонсировал расследование о "вагнеровцах". Он назвал ситуацию "прецедентом", так как украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" с российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.

Напомним

29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнера". Имена многих задержанных в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевавшие на оккупированной части Донбасса.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украину без ответа. А также отметил, что отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, заявив, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но "из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку "произошла" утечка информации", о которой "узнали белорусские спецслужбы" .

Также было опубликовало "записи разговоров" так называемых "сотрудников СБУ" с "членами ЧВК "Вагнера", которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации", и назвали обычным фейком.