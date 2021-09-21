"Жовта" зона: у регіонах кажуть, перехід буде з 23 вересня

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. На території всієї України, зокрема, і на Рівненщині, з четверга, 23 вересня, діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль сьогодні повідомив, що таке рішення щойно ухвалила Державна комісія ТЕБ і НС, пише УНН.

Цитата:

"На Рівненщині, як і на території всієї України, з четверга діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Таке рішення щойно ухвалила Державна комісія ТЕБ і НС", - написав він у Facebook.

Деталі

Зі слів голови ОДА, найгостріше це торкнеться навчальних закладів. "Там, де рівень вакцинації працівників нижчий 80%, заклади освіти перейдуть на онлайн-навчання або будуть закриті", - вказав Коваль.

На Рівненщині, з його слів серед працівників освітніх закладів повне щеплення пройшли лише 51%. Нині в області вакциновано більше ніж 80% працівників лише у 187 закладах освіти. Там навчання не зупинятиметься.

Додамо

У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях перевищення рівня госпіталізацій зафіксовано три дні поспіль.

Загалом в Україні динаміка рівня госпіталізацій становить 50,9%.

Доповнення

Державна комісія ТЕБ і НС 21 вересня повинна була розглянути питання встановлення по всій території України "жовтого" рівня епіднебезпеки з 22 вересня. 

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