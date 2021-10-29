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Жодних стрибків у натовп: у клубах Ірландії ввели нові COVID-правила

Київ • УНН

 • 19282 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Ірландії через поширення COVID-19 заборонили на концертах стрибки у натовп та ввели у нічних клубах дотримання соціально дистанційованої черги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Жодних стрибків у натовп: у клубах Ірландії ввели нові COVID-правила

Деталі

Минулого тижня вперше з березня 2020 року в Ірландії відкрили нічні клуби, але за умови дотримання карантинних заходів для стримання поширення інфекції.

Зокрема, заборонили крауд-серфінг — коли співак стрибає у натовп, і люди пересувають його над своїми головами. Окрім того, співакам заборонили кидати особисті речі у публіку та змушувати фанатів підспівувати.

Вхід у нічний клуб щонайменше до лютого 2022 року можливий лише за наявності COVID-сертифікату. Відвідувачі мають бути в масках та дотримуватися у чергах соціальної дистанції 1 м.

Нагадаємо

У травні уряд Ірландії дозволив відкрити всі магазини. Із 2 червня у країні відновили роботу готелі, а з 7 червня у барах та ресторанах почали обслуговувати людей на терасах.

У чотирьох ірландських університетах розпочали широкомасштабне антигенне тестування, щоб запобігти поширенню COVID-19 серед студентів та співробітників.

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