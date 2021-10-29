Никаких прыжков в толпу: в клубах Ирландии ввели новые COVID-правила

Детали

На прошлой неделе впервые с марта 2020 года в Ирландии открыли ночные клубы, но при условии соблюдения карантинных мер по сдерживанию распространения инфекции.

В частности, запретили крауд-серфинг — когда певец прыгает в толпу, и люди передвигают его над своими головами. Кроме того, певцам запретили бросать личные вещи в публику и заставлять фанатов подпевать.

Вход в ночной клуб по меньшей мере до февраля 2022 года возможен только при наличии COVID-сертификата. Посетители должны быть в масках и соблюдать в очереди социальную дистанцию 1 м.

Напомним

В мае правительство Ирландии разрешило открыть все магазины. Со 2 июня в стране возобновили работу гостиницы, а с 7 июня в барах и ресторанах начали обслуживать людей на террасах.

В четырех ирландских университетах начали широкомасштабное антигенное тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди студентов и сотрудников.