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Никаких прыжков в толпу: в клубах Ирландии ввели новые COVID-правила

Киев • УНН

 • 19282 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Ирландии из-за распространения COVID-19 запретили на концертах прыжки в толпу и ввели в ночных клубах соблюдение социально дистанционной очереди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Никаких прыжков в толпу: в клубах Ирландии ввели новые COVID-правила

Детали

На прошлой неделе впервые с марта 2020 года в Ирландии открыли ночные клубы, но при условии соблюдения карантинных мер по сдерживанию распространения инфекции.

В частности, запретили крауд-серфинг — когда певец прыгает в толпу, и люди передвигают его над своими головами. Кроме того, певцам запретили бросать личные вещи в публику и заставлять фанатов подпевать.

Вход в ночной клуб по меньшей мере до февраля 2022 года возможен только при наличии COVID-сертификата. Посетители должны быть в масках и соблюдать в очереди социальную дистанцию 1 м.

Напомним

В мае правительство Ирландии разрешило открыть все магазины. Со 2 июня в стране возобновили работу гостиницы, а с 7 июня в барах и ресторанах начали обслуживать людей на террасах.

В четырех ирландских университетах начали широкомасштабное антигенное тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди студентов и сотрудников.

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