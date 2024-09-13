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Жнива-2024: уже зібрали понад 39 млн тонн врожаю

Київ • УНН

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Мінагрополітики повідомило про збір 39,06 млн тонн нового врожаю в Україні. Зібрано 30,08 млн тонн зернових, 8,2 млн тонн олійних та 741,5 тис. тонн цукрового буряку.

В Україні вже зібрано понад 39 млн тонн врожаю, з яких 30,08 млн тонн зернових, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"В Україні намолочено 39,06 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 10, 9 млн  га. Загалом зібрано 30,08 млн тонн зернових, 8,2 млн тонн олійних та 741,5 тис. тонн цукрового буряку", - вказали у міністерстві і перечислили: 

  • пшениці – обмолочено на площі 4,9 млн га, намолочено 21,8 млн тонн;
  • ячменю – обмолочено 1,4 млн га, намолочено 5,5 млн тонн;
  • гороху – обмолочено на площі 212,2 тис. га, намолочено 461,6 тис. тонн;
  • проса – обмолочено 56,8 тис. га, намолочено 110,4 тис. тонн;
  • гречки – обмолочено 56,2 тис. га,  намолочено 88,2 тис. тонн;
  • ріпаку – обмолочено 1,3 млн га, намолочено 3,4 млн тонн насіння;
  • соняшнику – обмолочено 1,5 млн га, намолочено 2, 97 млн тонн насіння;
  • сої – обмолочено 909,5 тис. га, намолочено 1,8 млн тонн насіння;
  • кукурудзи – обмолочено 255,3 тис. га, намолочено 1,1 млн тонн насіння.

По збиранню зернових, як вказано, лідирують сільгосптоваровиробники Вінниччини, які обмолотили 2,1 млн га. По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 62,9 ц/га.

Практично всі області збирають соняшник. Аграрії восьми областей – Вінниччини, Волині, Львівщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини та Буковини – збирають цукровий буряк, зазначили у Мінагрополітики.

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Україна очікує до 15% втрат врожаю пізніх культур: найбільше постраждала соя10.09.24, 15:05 • 31181 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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