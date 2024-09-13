Жатва-2024: уже собрали более 39 млн тонн урожая

В Украине уже собрано более 39 млн тонн урожая, из которых 30,08 млн тонн зерновых, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В Украине намолочено 39,06 млн тонн нового урожая, который собран на площади 10, 9 млн га. Всего собрано 30,08 млн тонн зерновых, 8,2 млн тонн масличных и 741,5 тыс. тонн сахарной свеклы", - указали в министерстве и перечислили:

пшеницы - обмолочено на площади 4,9 млн га, намолочено 21,8 млн тонн;

ячменя - обмолочено 1,4 млн га, намолочено 5,5 млн тонн;

гороха - обмолочено на площади 212,2 тыс. га, намолочено 461,6 тыс. тонн;

проса - обмолочено 56,8 тыс. га, намолочено 110,4 тыс. тонн;

гречихи - обмолочено 56,2 тыс. га, намолочено 88,2 тыс. тонн;

рапса - обмолочено 1,3 млн га, намолочено 3,4 млн тонн семян;

подсолнечника - обмолочено 1,5 млн га, намолочено 2, 97 млн тонн семян;

сои - обмолочено 909,5 тыс. га, намолочено 1,8 млн тонн семян;

кукурузы - обмолочено 255,3 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн семян.

По уборке зерновых, как указано, лидируют сельхозтоваропроизводители Винницкой области, которые обмолотили 2,1 млн га. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 62,9 ц/га.

Практически все области собирают подсолнечник. Аграрии восьми областей - Винницкой, Волынской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Буковины - собирают сахарную свеклу, отметили в Минагрополитики.

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