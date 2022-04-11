Житомирські десантники знищили п’ять танків окупантів, один з них – командирський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Житомирські десантники протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків російських окупантів. Один з них – командирський. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.
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"Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків противника", - написав Бунечко.
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Бунечко зазначив, що один з танків був командирський.
За його словами, українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт.
Доповнення
На Луганському напрямку українські військові знищили ворожий танк.
Українські військові на Сході знешкодили понад 90 окупантів та по одному танку й гелікоптеру.