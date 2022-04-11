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Житомирские десантники уничтожили пять танков оккупантов, один из них - командирский

Киев • УНН

 • 153120 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Житомирские десантники в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков российских оккупантов. Один из них - командирский. Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.

Житомирские десантники уничтожили пять танков оккупантов, один из них - командирский

Цитата

"Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков противника", - написал Бунечко.

Детали

Бунечко отметил, что один из танков был командирский.

По его словам, украинские десантники и в дальнейшем продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом.

Дополнение

На Луганском направлении украинские военные уничтожили вражеский танк.

Украинские военные на Востоке обезвредили более 90 оккупантов и по одному танку и вертолету.

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