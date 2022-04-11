Житомирские десантники уничтожили пять танков оккупантов, один из них - командирский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Житомирские десантники в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков российских оккупантов. Один из них - командирский. Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.
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"Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков противника", - написал Бунечко.
Детали
Бунечко отметил, что один из танков был командирский.
По его словам, украинские десантники и в дальнейшем продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом.
Дополнение
На Луганском направлении украинские военные уничтожили вражеский танк.
Украинские военные на Востоке обезвредили более 90 оккупантов и по одному танку и вертолету.