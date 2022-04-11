Житомирские десантники уничтожили пять танков оккупантов, один из них - командирский

Цитата

"Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков противника", - написал Бунечко.

Детали

Бунечко отметил, что один из танков был командирский.

По его словам, украинские десантники и в дальнейшем продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом.

Дополнение

На Луганском направлении украинские военные уничтожили вражеский танк.

Украинские военные на Востоке обезвредили более 90 оккупантов и по одному танку и вертолету.