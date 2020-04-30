Жителі Нью-Йорка під час "дистанційної роботи" стали більше пити - дослідження

Працюючи віддалено, американці вважають за краще пити пиво. Про це заявили 38% опитаних.

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Кожен третій опитаний заявив, що став пити більше спиртних напоїв, перейшовши на віддалену роботу. А кожен п'ятий зазначив, що в умовах карантину став запасатися алкоголем.

У дослідженні взяли участь 3 тис. жителів Нью-Йорка.

Нагадаємо, що українці надають перевагу вітчизняному алкоголю на противагу іноземному.