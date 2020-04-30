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Жителі Нью-Йорка під час "дистанційної роботи" стали більше пити - дослідження

Жителі Нью-Йорка під час "дистанційної роботи" стали більше пити - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Третина жителів Нью-Йорка, які працюють віддалено, вживають спиртні напої. Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами "alcohol.or", передає УНН із посиланням на nbcnewyork.com

Працюючи віддалено, американці вважають за краще пити пиво. Про це заявили 38% опитаних.

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Кожен третій опитаний заявив, що став пити більше спиртних напоїв, перейшовши на віддалену роботу. А кожен п'ятий зазначив, що в умовах карантину став запасатися алкоголем.

У дослідженні взяли участь 3 тис. жителів Нью-Йорка.

Нагадаємо, що українці надають перевагу вітчизняному алкоголю на противагу іноземному.

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