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5 марта, 08:02 • 105010 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130430 просмотра

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Жители Нью-Йорка "на удаленке" стали больше пить - исследование

Жители Нью-Йорка "на удаленке" стали больше пить - исследование

Киев  •  УНН

 • 23325 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Треть жителей Нью-Йорка, которые работают удаленно, употребляют спиртные напитки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами "alcohol.or", передает УНН со ссылкой на nbcnewyork.com

Работая удаленно, американцы предпочитают пить пиво. Об этом заявили 38% опрошенных.

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Каждый третий опрошенный заявил, что стал пить больше спиртных напитков, перейдя на удаленную работу. А каждый пятый отметил, что в условиях карантина стал запасаться алкоголем.

В исследовании приняли участие 3 тыс. жителей Нью-Йорка.

Напомним, что украинцы предпочитают отечественный алкоголь иностранному.

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