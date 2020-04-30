Жители Нью-Йорка "на удаленке" стали больше пить - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Треть жителей Нью-Йорка, которые работают удаленно, употребляют спиртные напитки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами "alcohol.or", передает УНН со ссылкой на nbcnewyork.com
Работая удаленно, американцы предпочитают пить пиво. Об этом заявили 38% опрошенных.
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Каждый третий опрошенный заявил, что стал пить больше спиртных напитков, перейдя на удаленную работу. А каждый пятый отметил, что в условиях карантина стал запасаться алкоголем.
В исследовании приняли участие 3 тыс. жителей Нью-Йорка.
Напомним, что украинцы предпочитают отечественный алкоголь иностранному.