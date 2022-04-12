Жителі Київщини зможуть повернутися додому наприкінці травня – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жителі звільненої від російських окупантів Київської області зможуть повернутися додому наприкінці травня. Місцева влада прогнозує, що більш точну дату можна буде назвати вже в кінці квітня. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Ми не рекомендуємо повертатися людям в деокуповані райони. Тому що в першу чергу це мінна небезпека… Ми наразі маємо дві черги робіт. Основна черга – це кінець квітня. Тоді ми більш-менш плануємо забезпечити можливість проживання людей... Друга дата – це кінець травня. На ці дві дати можна орієнтуватися. Я думаю, що наприкінці квітня, перед Великоднем ми зорієнтуємо на можливість повернення в ті чи інші пункти", - розповів Павлюк.
Деталі
За словами Павлюка, кінець травня – це більш-менш реальна дата, коли люди можуть безпечно повертатися.
Він зазначив, що найбільш замінованими наразі залишаються Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Бучанський район та південний захід Іванківського району
Доповнення
Раніше Олександр Павлюк вже наголошував, що повертатися до населених пунктів Київської області все ще небезпечно - продовжують розміновувати звільнені території,
Впродовж 10 квітня фахівці ДСНС обстежили низку населених пунктів Київської області та знешкодили 675 вибухонебезпечних предметів.