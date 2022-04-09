Київщина: голова ОВА каже, повертатися все ще небезпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Голова Київської ОВА Олександр Павлюк наголосив, що повертатися до населених пунктів Київської області все ще небезпечно - продовжують розміновувати звільнені території, пише УНН.
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"Повертатися до звільнених населених пунктів все ще небезпечно. На Київщині продовжують розміновувати звільнені території. З початку робіт знешкоджено майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів", - написав Павлюк у Telegram.
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За його словами, лише за 8 квітня рятувальники знайшли та знешкодили 742 таких об‘єкти.
"Профільні служби працювали в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах", - написав Павлюк.
За його словами, загалом за вчора вони провели піротехнічні роботи на площі 62,18 га, а в період з 3 по 8 квітня рятувальники очистили 127,09 га територій, обстежили 262 об’єктів інфраструктури та 70,325 км автомобільних доріг. "У результаті роботи вилучили та знешкодили 9 425 вибухонебезпечних предметів", - повідомив Павлюк.
"Будь ласка, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Як тільки зникне загроза і можна буде повертатися - ми одразу повідомимо!" - наголосив Павлюк.
Доповнення
Павлюк повідомляв, що вибухи, які чують кияни, - це йде знешкодження групами піротехніків боєприпасів, які не розірвалися.