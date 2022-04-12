Жители Киевской области смогут вернуться домой в конце мая – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Жители освобожденной от российских оккупантов Киевской области смогут вернуться домой в конце мая. Местные власти прогнозируют, что более точную дату можно будет назвать уже в конце апреля. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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"Мы не рекомендуем людям возвращаться в деокупированные районы. Потому что в первую очередь это минная опасность. Мы сейчас имеем две очереди работ. Основная очередь - это конец апреля. Тогда мы более или менее планируем обеспечить возможность проживания людей. Вторая дата - это конец мая. На эти две даты можно ориентироваться. Я думаю, что в конце апреля, перед Пасхой, мы сориентируем на возможность возвращения в те или иные пункты", - рассказал Павлюк.
Детали
По словам Павлюка, конец мая - это более или менее реальная дата, когда люди могут безопасно возвращаться.
Он отметил, что наиболее заминированными пока остаются Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Бучанский район и юго-запад Иванковского района.
Дополнение
Ранее Александр Павлюк уже подчеркивал, что возвращаться в населенные пункты Киевской области все еще опасно - продолжают разминировать освобожденные территории.
На протяжении 10 апреля специалисты ГСЧС обследовали ряд населенных пунктов Киевской области и обезвредили 675 взрывоопасных предметов.