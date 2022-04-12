Жители Киевской области смогут вернуться домой в конце мая – глава ОВА

Цитата

"Мы не рекомендуем людям возвращаться в деокупированные районы. Потому что в первую очередь это минная опасность. Мы сейчас имеем две очереди работ. Основная очередь - это конец апреля. Тогда мы более или менее планируем обеспечить возможность проживания людей. Вторая дата - это конец мая. На эти две даты можно ориентироваться. Я думаю, что в конце апреля, перед Пасхой, мы сориентируем на возможность возвращения в те или иные пункты", - рассказал Павлюк.

Детали

По словам Павлюка, конец мая - это более или менее реальная дата, когда люди могут безопасно возвращаться.

Он отметил, что наиболее заминированными пока остаются Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Бучанский район и юго-запад Иванковского района.

Дополнение

Ранее Александр Павлюк уже подчеркивал, что возвращаться в населенные пункты Киевской области все еще опасно - продолжают разминировать освобожденные территории.

На протяжении 10 апреля специалисты ГСЧС обследовали ряд населенных пунктов Киевской области и обезвредили 675 взрывоопасных предметов.