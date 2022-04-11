Рятувальники обстежили Бучу, Ірпінь та Гостомель на наявність вибухівок

Деталі

Упродовж минулої доби рятувальники обстежили такі населені пункти, як:

• Буча

• Бородянка

• Ірпінь

• Білогородка

• Стоянка

• Гостомель

• Велика Димерка

• Немішаево

• Дмитрівка

• Новий Корогод

• Лютіж

Загалом йдеться про 34,61 га території та 72 об'єкти інфраструктури. Під час робіт фахівці ДСНС знешкодили 675 вибухонебезпечних предметів.

Натомість усього з початку робіт було перевірено:

• 220,57 га території,

• 416 об’єктів,

• 70,325 км автомобільних доріг та 149,1 км ліній електропередач,

• 2 км газопроводу.

Знешкоджено 11 241 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Додамо

В інтерв’ю УНН голова Асоціації саперів України розповів, що найбільш замінованими регіонами України є Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, трохи менше Чернігівська та Київська області.

Зокрема, після повномасштабного вторгнення російських окупантів потенційно заміновано понад 82 тисячі квадратних кілометрів території України.