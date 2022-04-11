Рятувальники обстежили Бучу, Ірпінь та Гостомель на наявність вибухівок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Впродовж минулої доби фахівці ДСНС обстежили низку населених пунктів Київської області та знешкодили 675 вибухонебезпечних предметів. Про це у своєму Telegram повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, пише УНН.
Деталі
Упродовж минулої доби рятувальники обстежили такі населені пункти, як:
• Буча
• Бородянка
• Ірпінь
• Білогородка
• Стоянка
• Гостомель
• Велика Димерка
• Немішаево
• Дмитрівка
• Новий Корогод
• Лютіж
Загалом йдеться про 34,61 га території та 72 об'єкти інфраструктури. Під час робіт фахівці ДСНС знешкодили 675 вибухонебезпечних предметів.
Натомість усього з початку робіт було перевірено:
• 220,57 га території,
• 416 об’єктів,
• 70,325 км автомобільних доріг та 149,1 км ліній електропередач,
• 2 км газопроводу.
Знешкоджено 11 241 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Додамо
В інтерв’ю УНН голова Асоціації саперів України розповів, що найбільш замінованими регіонами України є Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, трохи менше Чернігівська та Київська області.
Зокрема, після повномасштабного вторгнення російських окупантів потенційно заміновано понад 82 тисячі квадратних кілометрів території України.