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Спасатели обследовали Бучу, Ирпень и Гостомель на наличие взрывчаток

Киев • УНН

 • 174504 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение прошлых суток специалисты ГСЧС обследовали ряд населенных пунктов Киевской области и обезвредили 675 взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram сообщает председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, пишет УНН.

Спасатели обследовали Бучу, Ирпень и Гостомель на наличие взрывчаток

Детали

За прошедшие сутки спасатели обследовали такие населенные пункты, как:

• Буча
• Бородянка
• Ирпень
• Белогородка
• Парковка
• Гостомель
• Большая Дымерка
• Немишаево
• Дмитровка
• Новый Корогод
• Лютеж 

В целом речь идет о 34,61 га территории и 72 объекты инфраструктуры. Во время работ специалисты ГСЧС обезвредили 675 взрывоопасных предметов.

Всего с начала работ было проверено: 

• 220,57 га территории,
• 416 объектов,
• 70,325 км автомобильных дорог и 149,1 км линий электропередач,
• 2 км газопровода.

Обезврежено 11 241 единиц взрывоопасных предметов.

Добавим 

В интервью УНН председатель Ассоциации саперов Украины рассказал, что наиболее заминированными регионами Украины являются Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, чуть меньше Черниговская и Киевская области.

В частности, после полномасштабного вторжения российских оккупантов потенциально заминировано более 82 тысяч квадратных километров территории Украины.

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