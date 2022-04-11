Спасатели обследовали Бучу, Ирпень и Гостомель на наличие взрывчаток
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение прошлых суток специалисты ГСЧС обследовали ряд населенных пунктов Киевской области и обезвредили 675 взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram сообщает председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки спасатели обследовали такие населенные пункты, как:
• Буча
• Бородянка
• Ирпень
• Белогородка
• Парковка
• Гостомель
• Большая Дымерка
• Немишаево
• Дмитровка
• Новый Корогод
• Лютеж
В целом речь идет о 34,61 га территории и 72 объекты инфраструктуры. Во время работ специалисты ГСЧС обезвредили 675 взрывоопасных предметов.
Всего с начала работ было проверено:
• 220,57 га территории,
• 416 объектов,
• 70,325 км автомобильных дорог и 149,1 км линий электропередач,
• 2 км газопровода.
Обезврежено 11 241 единиц взрывоопасных предметов.
Добавим
В интервью УНН председатель Ассоциации саперов Украины рассказал, что наиболее заминированными регионами Украины являются Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, чуть меньше Черниговская и Киевская области.
В частности, после полномасштабного вторжения российских оккупантов потенциально заминировано более 82 тысяч квадратных километров территории Украины.