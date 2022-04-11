Спасатели обследовали Бучу, Ирпень и Гостомель на наличие взрывчаток

Детали

За прошедшие сутки спасатели обследовали такие населенные пункты, как:

• Буча

• Бородянка

• Ирпень

• Белогородка

• Парковка

• Гостомель

• Большая Дымерка

• Немишаево

• Дмитровка

• Новый Корогод

• Лютеж

В целом речь идет о 34,61 га территории и 72 объекты инфраструктуры. Во время работ специалисты ГСЧС обезвредили 675 взрывоопасных предметов.

Всего с начала работ было проверено:

• 220,57 га территории,

• 416 объектов,

• 70,325 км автомобильных дорог и 149,1 км линий электропередач,

• 2 км газопровода.

Обезврежено 11 241 единиц взрывоопасных предметов.

Добавим

В интервью УНН председатель Ассоциации саперов Украины рассказал, что наиболее заминированными регионами Украины являются Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, чуть меньше Черниговская и Киевская области.

В частности, после полномасштабного вторжения российских оккупантов потенциально заминировано более 82 тысяч квадратных километров территории Украины.