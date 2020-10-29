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Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти Португалії

Київ • УНН

 • 12562 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Футзалістки збірної України проведуть дві виїзні товариські зустрічі з командою Португалії, інформує пресслужба УАФ, передає УНН.

"Матчі пройдуть у Лісабоні 17-го та 19 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні ігор підопічні Олега Шайтанова проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який триватиме з 9-го по 15 листопада.

"Збір запланований на шляху підготовки до основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року. Згідно із жеребкуванням відбору, збірна України потрапила до групи 3 основного раунду, де буде господаркою міні-турніру. Поєдинки цієї стадії відбудуться 19-24 жовтня 2021 року", - уточнили в УАФ.

Нагадаємо, напередодні, жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022. 

Також нагадаємо, національна жіноча збірна України з футболу днями здобула третю поспіль перемогу у кваліфікації до Євро -2022. 

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