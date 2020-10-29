Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Футзалістки збірної України проведуть дві виїзні товариські зустрічі з командою Португалії, інформує пресслужба УАФ, передає УНН.
"Матчі пройдуть у Лісабоні 17-го та 19 листопада", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні ігор підопічні Олега Шайтанова проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який триватиме з 9-го по 15 листопада.
"Збір запланований на шляху підготовки до основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року. Згідно із жеребкуванням відбору, збірна України потрапила до групи 3 основного раунду, де буде господаркою міні-турніру. Поєдинки цієї стадії відбудуться 19-24 жовтня 2021 року", - уточнили в УАФ.
Нагадаємо, напередодні, жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022.
Також нагадаємо, національна жіноча збірна України з футболу днями здобула третю поспіль перемогу у кваліфікації до Євро -2022.