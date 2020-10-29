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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42796 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Женская сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча против Португалии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Футзалистки сборной Украины проведут две выездные товарищеские встречи с командой Португалии, информирует пресс-служба УАФ, передает УНН.

"Матчи пройдут в Лиссабоне 17-го и 19 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне игр подопечные Олега Шайтанова проведут учебно-тренировочный сбор в Броварах, который пройдет с 9 по 15 ноября.

"Сбор запланирован на пути подготовки в основной раунд квалификации чемпионата Европы 2022 года. Согласно жеребьевке отбора, сборная Украины попала в группу 3 основного раунда, где будет хозяйкой мини-турнира. Поединки этой стадии состоятся 19-24 октября 2021", - уточнили в УАФ.

Напомним, накануне, женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в отборе на Евро-2022.

Также напомним, национальная женская сборная Украины по футболу на днях получила третью подряд победу в квалификации к Евро -2022.

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