Женская сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча против Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Футзалистки сборной Украины проведут две выездные товарищеские встречи с командой Португалии, информирует пресс-служба УАФ, передает УНН.
"Матчи пройдут в Лиссабоне 17-го и 19 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне игр подопечные Олега Шайтанова проведут учебно-тренировочный сбор в Броварах, который пройдет с 9 по 15 ноября.
"Сбор запланирован на пути подготовки в основной раунд квалификации чемпионата Европы 2022 года. Согласно жеребьевке отбора, сборная Украины попала в группу 3 основного раунда, где будет хозяйкой мини-турнира. Поединки этой стадии состоятся 19-24 октября 2021", - уточнили в УАФ.
Напомним, накануне, женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в отборе на Евро-2022.
Также напомним, национальная женская сборная Украины по футболу на днях получила третью подряд победу в квалификации к Евро -2022.