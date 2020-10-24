Третя перемога поспіль: Павелко привітав національну жіночу збірну України з футболу

"Третя поспіль перемога національної жіночої збірної України у кваліфікації до ЄВРО-2022! Надважливий реванш "синьо-жовтих" в ірландок, який зберігає нам шанси на вихід до фінальної частини континентальної першості! Команда Наталії Зінченко демонструє залізний характер і яскравий футбол! Вітаю наших уболівальників, усіх футболісток збірної та їхніх наставників із перемогою!", - написав він.

Нагадаємо, у черговому матчі кваліфікації ЄВРО-2022 жіноча збірна України на своєму полі перемогла команду Ірландії.